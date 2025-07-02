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В Новороссийске 3 июня прогремят взрывы и выстрелы

В Новороссийске на завтра запланировано проведение учения с дежурными силами военно-морской базы.

Источник: Новая Кубань

В ходе проведения тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Учения пройдут в период с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в карьере местного цемзавода будут осуществляться взрывные работы.

«Информация от АО “Новоросцемент”: в карьере ц/з “Пролетарий” 03.07.2025 в период с 13:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы», — говорится в сообщении мэрии.

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