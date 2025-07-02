Трамп заявил о намерении спасти Нью-Йорк

Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.