Трамп заявил о намерении спасти Нью-Йорк

«Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова “горячим” и “великим”, как я сделал со старыми добрыми США», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Кроме того, он назвал одного из кандидатов на пост мэра «коммунистическим лунатиком», отметив, что не позволит ему «разрушить» город, но не уточнил имя политика.
«Будьте уверены, у меня все рычаги и все карты на руках», — написал президент США.
Ранее Трамп публично заявлял, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани «чистым коммунистом» и «радикальным левым лунатиком». Американский лидер признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента — экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.