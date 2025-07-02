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NYT назвала паузу в поставах оружия Киеву признаком выхода США из конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов приостановить поставки ряда вооружений киевским властям указывает на то, что Вашингтон решил отстраниться от конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Источник: AP 2024

Как указывает издание «хоть и неясно сколько именно вооружений были включены [в перечень тех, чьи поставки прекратились], но сигнал прослеживается ясно: Вашингтон отстраняется от войны».

По словам газеты, решение США «застало врасплох» киевские власти.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок.