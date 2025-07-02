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Рютте: Киев не в состоянии противостоять Москве без помощи НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Украина не способна без помощи Запада восполнять свои запасы вооружения для противостояния России. Об этом он сказал в беседе с журналистом Fox News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава Североатлантического альянса заявил, что Киев должен получать вооружение и боеприпасы, а также системы ПВО от союзников на фоне «заморозки» военной помощи от США, пишут «Ведомости» со ссылкой на американский информационный канал.

По словам Рютте, если Белый дом временно отказался поставлять боеприпасы ВСУ, значит, европейские страны обязаны увеличить помощь украинской стороне, чтобы компенсировать сокращение военной поддержки.

1 июня Минобороны США поставило на паузу отправку зенитных ракет и снарядов на Украину. Основанием для остановки снабжения в Пентагоне назвали критически низкий уровень вооружения в арсенале армии США.

На Украине негативно отреагировали на «заморозку» военной помощи — 2 июня в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Дипломату предъявили претензии по поводу приостановки военных поставок и выразили надежду на возобновление сотрудничества двух стран. Заместитель главы украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца поблагодарила Вашингтон за уже оказанную помощь. Она напомнила о критической необходимости продолжения снабжения, обратив внимание на острую нехватку в ВСУ средств противовоздушной обороны.

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