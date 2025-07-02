Рютте: Киев не в состоянии противостоять Москве без помощи НАТО

На Украине негативно отреагировали на «заморозку» военной помощи — 2 июня в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Дипломату предъявили претензии по поводу приостановки военных поставок и выразили надежду на возобновление сотрудничества двух стран. Заместитель главы украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца поблагодарила Вашингтон за уже оказанную помощь. Она напомнила о критической необходимости продолжения снабжения, обратив внимание на острую нехватку в ВСУ средств противовоздушной обороны.