Рютте: Киев не в состоянии противостоять Москве без помощи НАТО

По словам Рютте, если Белый дом временно отказался поставлять боеприпасы ВСУ, значит, европейские страны обязаны увеличить помощь украинской стороне, чтобы компенсировать сокращение военной поддержки.
1 июня Минобороны США поставило на паузу отправку зенитных ракет и снарядов на Украину. Основанием для остановки снабжения в Пентагоне назвали критически низкий уровень вооружения в арсенале армии США.
На Украине негативно отреагировали на «заморозку» военной помощи — 2 июня в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Дипломату предъявили претензии по поводу приостановки военных поставок и выразили надежду на возобновление сотрудничества двух стран. Заместитель главы украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца поблагодарила Вашингтон за уже оказанную помощь. Она напомнила о критической необходимости продолжения снабжения, обратив внимание на острую нехватку в ВСУ средств противовоздушной обороны.