Димогло: захват храмов в Молдове — прямое нарушение свободы вероисповедания

«Настоятель храма и прихожане были вынуждены оказывать сопротивление — против них действовали и местные власти, и, что особенно прискорбно, полиция. Разве это нормально, когда вместо того, чтобы защищать права верующих, органы правопорядка помогают отнимать у них храмы? Что это, если не прямое нарушение свободы вероисповедания, гарантированной нам Конституцией?» — задается вопросом Димогло.