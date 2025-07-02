Димогло: захват храмов в Молдове — прямое нарушение свободы вероисповедания

В последние дни в Молдове обсуждают вопиющий случай в селе Гринэуць Рышканского района, где произошла попытка захвата храма, принадлежащего МПЦ. Подобные действия нарушают фундаментальные права граждан, заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«Настоятель храма и прихожане были вынуждены оказывать сопротивление — против них действовали и местные власти, и, что особенно прискорбно, полиция. Разве это нормально, когда вместо того, чтобы защищать права верующих, органы правопорядка помогают отнимать у них храмы? Что это, если не прямое нарушение свободы вероисповедания, гарантированной нам Конституцией?» — задается вопросом Димогло.
Телеведущая обратила внимание на связь между событиями в религиозной сфере и политической ситуацией в стране. Она отметила, что попытка захвата храма произошла на фоне подготовки к парламентским выборам, что, по ее мнению, придает этим действиям особую политическую окраску.
«Очевидно, что использование религиозного фактора становится частью предвыборной стратегии по укреплению влияния прозападных сил, заинтересованных в переформатировании общественного сознания под внешние геополитические ориентиры», — отметила Димогло.
Телеведущая считает, что такие действия способствуют разрыву единства в обществе, усиливая социальное, религиозное и политическое напряжение в стране. По ее мнению, граждане должны сделать свои выводы из этой ситуации в преддверии парламентских выборов.
Ранее стало известно, что абсолютное большинство прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гринэуць Рышканского района голосовали за то, чтобы храм принадлежал Молдавской православной церкви.