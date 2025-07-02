NPR: двадцать штатов США подали иск против администрации Трампа

Как говорится в статье, высшие должностные лица в сфере здравоохранения и социальных служб в июне дали указание Центрам Medicaid & Medicare Services (CMS) предоставить данные о миллионах получателей медицинской помощи в рамках программы Medicaid департаментам DHS в Калифорнии, Иллинойсе, Вашингтоне и округе Колумбия. Эти юрисдикции позволяют некоторым иммигрантам с низким уровнем дохода, в том числе без юридического статуса, которые не имеют права на участие в программе Medicaid, получать доступ к программам здравоохранения, финансируемым государством, уточняет издание.