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NPR: двадцать штатов США подали иск против администрации Трампа

Двадцать штатов США во вторник подали в суд на администрацию Дональда Трампа после того, как федеральные чиновники в сфере здравоохранения поделились конфиденциальными данными о получателях Medicaid с Министерством внутренней безопасности США (DHS), которое курирует иммиграционное законодательство, сообщает NPR.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, свое решение представители штатов аргументировали тем, что были нарушены давние принципы защиты конфиденциальности и вопреки закону Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) получила личные медицинские данные.

Поступая таким образом, мы создаем культуру страха, которая приведет к тому, что все меньше людей будут обращаться за жизненно важной неотложной медицинской помощью.

Роб Бонта
генеральный прокурор Калифорнии

Как говорится в статье, высшие должностные лица в сфере здравоохранения и социальных служб в июне дали указание Центрам Medicaid & Medicare Services (CMS) предоставить данные о миллионах получателей медицинской помощи в рамках программы Medicaid департаментам DHS в Калифорнии, Иллинойсе, Вашингтоне и округе Колумбия. Эти юрисдикции позволяют некоторым иммигрантам с низким уровнем дохода, в том числе без юридического статуса, которые не имеют права на участие в программе Medicaid, получать доступ к программам здравоохранения, финансируемым государством, уточняет издание.

В иске генпрокуроры штатов просят суд запретить передавать личные данные любому другому федеральному агентству, включая Департамент эффективности правительства (DOGE), а также изъять и уничтожить все копии любых данных Medicaid, содержащих личную и медицинскую информацию, которая была незаконно раскрыта DHS и DOGE.

Пресс-секретарь DHS Триша Маклафлин заявила, что CMS и DHS изучают возможности «перекрыть для нелегальных мигрантов доступ к льготам по программе Medicaid, которые предназначены для законопослушных американцев».

А представитель Министерства здравоохранения США подчеркнул, что таким образом «мы не только защищаем деньги налогоплательщиков, но и восстанавливаем доверие к одной из самых важных программ Америки».

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