NPR: двадцать штатов США подали иск против администрации Трампа

Согласно статье, свое решение представители штатов аргументировали тем, что были нарушены давние принципы защиты конфиденциальности и вопреки закону Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) получила личные медицинские данные.
Поступая таким образом, мы создаем культуру страха, которая приведет к тому, что все меньше людей будут обращаться за жизненно важной неотложной медицинской помощью.
Как говорится в статье, высшие должностные лица в сфере здравоохранения и социальных служб в июне дали указание Центрам Medicaid & Medicare Services (CMS) предоставить данные о миллионах получателей медицинской помощи в рамках программы Medicaid департаментам DHS в Калифорнии, Иллинойсе, Вашингтоне и округе Колумбия. Эти юрисдикции позволяют некоторым иммигрантам с низким уровнем дохода, в том числе без юридического статуса, которые не имеют права на участие в программе Medicaid, получать доступ к программам здравоохранения, финансируемым государством, уточняет издание.
В иске генпрокуроры штатов просят суд запретить передавать личные данные любому другому федеральному агентству, включая Департамент эффективности правительства (DOGE), а также изъять и уничтожить все копии любых данных Medicaid, содержащих личную и медицинскую информацию, которая была незаконно раскрыта DHS и DOGE.
А представитель Министерства здравоохранения США подчеркнул, что таким образом «мы не только защищаем деньги налогоплательщиков, но и восстанавливаем доверие к одной из самых важных программ Америки».