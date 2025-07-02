В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

«Это запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы», — подчеркнул Сергей Аксенов.