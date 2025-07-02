В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

По информации Сергея Аксенова, в Госдуму направлены предложения по внесению изменений в один из законопроектов.
«Это запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы», — подчеркнул Сергей Аксенов.
По его мнению, ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.
«Миграционная политика — вопрос национальной безопасности, в данной сфере необходимы жесткие и системные меры. Это очевидно, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в нашей стране», — написал он в своем ТГ-канале.