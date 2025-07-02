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В Баку выразили протест послу России из-за расследования крушения самолета

БАКУ, 2 июл — РИА Новости. Вызванному в МИД Азербайджана послу России в Баку Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с темой расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний’ди (AZAL), разбившегося под Актау в конце декабря прошлого года, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В среду Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где его принял заместитель главы МИД Азербайджана Араз Азимов.

«До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент… и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения», — говорится в сообщении.

В документе также заявлено, что азербайджанская сторона ожидает от России «полного и прозрачного» расследования катастрофы, а также привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.