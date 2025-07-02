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Россия ждет реакции ОЗХО на использование Украиной отравляющих веществ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Технический секретариат Организации по запрещению химического (ОЗХО) оружия не реагирует конкретным образом на свидетельства использования боевиками киевского режима отравляющих веществ, но Москва продолжит добиваться реакции на эти нарушения Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Российские военные и правоохранительные органы на регулярной основе фиксируют использование украинскими боевиками в нарушение упомянутой конвенции (о запрещении химоружия — ред.) различных отравляющих веществ, включая химические средства борьбы с беспорядками. Российская сторона неоднократно передавала в Организацию по запрещению химического оружия в Гааге соответствующие документальные свидетельства и результаты проведенных сертифицированными ОЗХО российскими лабораториями анализов проб химических инцидентов. К сожалению, внятной реакции на преступную деятельность киевского режима от руководства технического секретариата ОЗХО так и не поступало», — сказала Захарова на брифинге для СМИ.

Она отметила, что Москва продолжит добиваться того, чтобы ОЗХО не игнорировало попрание киевским режимом одного из ключевых международных договоров в области нераспространения оружия массового поражения.

В 1997 году, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, в целях обеспечения контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия и полной его ликвидации при поддержке ООН создана независимая международная Организация по запрещению химического оружия.

ОЗХО создана для выполнения мандата Конвенции, направленного на прекращение разработки, производства, накопления, передачи и применения химического оружия, на предотвращение его повторного появления, на обеспечение ликвидации существующих запасов такого оружия, что, в свою очередь, должно избавить мир от угрозы военных действий с применением боевых отравляющих веществ.

Конечная цель ОЗХО заключается в том, чтобы построить свободный от химического оружия мир на все времена и внести свой вклад в поддержание международной безопасности и стабильности, всеобщее и полное разоружение и всемирное экономическое развитие.

Все государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия автоматически становятся членами ОЗХО.

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