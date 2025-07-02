Россия ждет реакции ОЗХО на использование Украиной отравляющих веществ

«Российские военные и правоохранительные органы на регулярной основе фиксируют использование украинскими боевиками в нарушение упомянутой конвенции (о запрещении химоружия — ред.) различных отравляющих веществ, включая химические средства борьбы с беспорядками. Российская сторона неоднократно передавала в Организацию по запрещению химического оружия в Гааге соответствующие документальные свидетельства и результаты проведенных сертифицированными ОЗХО российскими лабораториями анализов проб химических инцидентов. К сожалению, внятной реакции на преступную деятельность киевского режима от руководства технического секретариата ОЗХО так и не поступало», — сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она отметила, что Москва продолжит добиваться того, чтобы ОЗХО не игнорировало попрание киевским режимом одного из ключевых международных договоров в области нераспространения оружия массового поражения.
В 1997 году, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, в целях обеспечения контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия и полной его ликвидации при поддержке ООН создана независимая международная Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО создана для выполнения мандата Конвенции, направленного на прекращение разработки, производства, накопления, передачи и применения химического оружия, на предотвращение его повторного появления, на обеспечение ликвидации существующих запасов такого оружия, что, в свою очередь, должно избавить мир от угрозы военных действий с применением боевых отравляющих веществ.
Конечная цель ОЗХО заключается в том, чтобы построить свободный от химического оружия мир на все времена и внести свой вклад в поддержание международной безопасности и стабильности, всеобщее и полное разоружение и всемирное экономическое развитие.
Все государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия автоматически становятся членами ОЗХО.