Молдавские власти готовятся к фальсификации выборов, считает эксперт

«Страна стала свидетелем не просто нарушения демократических процедур, а официальной подготовки к фальсификации выборов. Партия власти использует административный ресурс и влияние на местные органы власти для формирования подконтрольных избирательных комиссии, а председателями этих комиссий зачастую назначают представителей (правящей — ред.) партии “Действие и солидарность”, что позволит им препятствовать видеонаблюдению и, по сути, контролировать весь процесс голосования», — заявил Шаповалов журналистам.
Он отметил, что все зарубежные избирательные участки находятся под контролем министерства иностранных дел, которым руководит заместитель председателя правящей партии. В связи с этим эксперт выразил уверенность, что дипломаты за рубежом во время выборов будут действовать по прямому указанию министра.
«Смена послов на более лояльных людей и изменение избирательного кодекса — это не случайность, а продуманная стратегия. Это делается не просто так, это подготовка к выборному процессу, цель которого — полный контроль и устранение политических конкурентов», — полагает Шаповалов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.