В Молдавии утвердили законопроект об увеличении финансирования ПВО

Как заявил в ходе заседания министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, законодательная инициатива связана с рисками безопасности национального воздушного пространства. «Региональный геополитический контекст, а также быстрый прогресс аэрокосмических технологий, таких как дроны, требуют адаптации современного законодательного механизма, способного оперативно и эффективно реагировать на новые угрозы. Меры направлены на укрепление национальной безопасности и повышение устойчивости оборонной инфраструктуры. Инициатива предлагает введение чётких мер по мониторингу, управлению и нейтрализации воздушных рисков и угроз, а также укрепление механизма взаимодействия между государственными органами, ответственными как за гражданскую, так и за военную сферу», — заявил он.