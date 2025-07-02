В Молдавии утвердили законопроект об увеличении финансирования ПВО

Трансляция велась в режиме онлайн на сайте правительства.
Согласно законопроекту, который правительство приняло единогласно, около 114 миллиона леев (6,3 миллиона долларов — ред.) планируется направить на обслуживание систем противовоздушной обороны, 100 миллионов леев (5,5 миллиона долларов — ред.) — на закупку оборудования ПВО, 40 миллионов леев (2,2 миллиона долларов- ред.) — на подготовку и обучение персонала, а 340 миллионов леев (18,7 миллиона долларов- ред.) — на системы мониторинга воздушного пространства. То есть всего планируется выделить почти 33 миллиона долларов.
«Дополнительно, бюджет министерства обороны будет увеличен до 1% от ВВП, что составляет около 460 миллионов леев (около 25,3 миллиона долларов — ред.). Из них 280 миллионов леев (15,4 миллиона долларов — ред.) планируется направить на мониторинг воздушного пространства, а 180 миллионов леев (9,9 миллиона долларов — ред.) — на оборудование ПВО», — отмечается в пояснительной записке документа.
Как заявил в ходе заседания министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, законодательная инициатива связана с рисками безопасности национального воздушного пространства. «Региональный геополитический контекст, а также быстрый прогресс аэрокосмических технологий, таких как дроны, требуют адаптации современного законодательного механизма, способного оперативно и эффективно реагировать на новые угрозы. Меры направлены на укрепление национальной безопасности и повышение устойчивости оборонной инфраструктуры. Инициатива предлагает введение чётких мер по мониторингу, управлению и нейтрализации воздушных рисков и угроз, а также укрепление механизма взаимодействия между государственными органами, ответственными как за гражданскую, так и за военную сферу», — заявил он.
Финансирование инициативы предполагается частично покрыть за счет международной помощи, в том числе через Европейский фонд мира (EPF), программу Иностранного военного финансирования (FMF), Индивидуальный план партнёрства с НАТО (IPAP) и двусторонние соглашения.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.