Лукашенко подписал указ о Белорусско-Российском университете

Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления.
Там также подчеркнули, что заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между Беларусью и Россией.
В президентской пресс-службе также пояснили, что заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между Беларусью и Россией.
В соответствии с указом, на проведение переговоров по проекту и подписание соглашения уполномочено Министерство образования.
Белорусско-российское межгосударственное высшее учебное заведение находится в совместном ведении Беларуси и РФ, вуз расположен в Могилеве. Соглашение о его образовании страны подписали в 2001 году. Вуз был создан на базе Могилевского машиностроительного института. В БРУ обучаются около четырех тысяч студентов.