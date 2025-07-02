Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о Белорусско-Российском университете

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета (БРУ), сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления.

пояснили в пресс-службе

Там также подчеркнули, что заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между Беларусью и Россией.

В президентской пресс-службе также пояснили, что заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между Беларусью и Россией.

В соответствии с указом, на проведение переговоров по проекту и подписание соглашения уполномочено Министерство образования.

Белорусско-российское межгосударственное высшее учебное заведение находится в совместном ведении Беларуси и РФ, вуз расположен в Могилеве. Соглашение о его образовании страны подписали в 2001 году. Вуз был создан на базе Могилевского машиностроительного института. В БРУ обучаются около четырех тысяч студентов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше