Лукашенко подписал указ о Белорусско-Российском университете

Белорусско-российское межгосударственное высшее учебное заведение находится в совместном ведении Беларуси и РФ, вуз расположен в Могилеве. Соглашение о его образовании страны подписали в 2001 году. Вуз был создан на базе Могилевского машиностроительного института. В БРУ обучаются около четырех тысяч студентов.