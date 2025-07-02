Уже не друг, но еще не недруг: почему отношения России и Азербайджана стремительно ухудшились

Азербайджан при поддержке Турции видит себя конкурентом России в плане продажи углеводородов в Европу, замечающим снижение наших поставок. И хоть своих ресурсов не так много, но в совместных с Турцией планах подтягивание и газа из Туркмении. Такой энергетический хаб без России, которую выгодно выставить врагом тюрков вообще. О том, что изначально Азербайджан встал на сторону Украины в конфликте на Донбассе, известно давно. За гуманитарной помощью явно скрывались и поставки еще советского оружия через третьи страны. У нас на это предпочитали не реагировать, соблюдая общий политес. И в Баку такие маневры старались не афишировать. Что же случилось теперь? Есть подозрение, что в Баку коекто оказался задет нашими бомбардировками крупнейшего украинского НПЗ в Кременчуге и предприятия поменьше в Дрогобыче. Туда на переработку поставлялись миллионы тонн азербайджанской нефти — по некоторым данным, до 4 миллионов тонн. Бизнес был поставлен на широкую ногу.