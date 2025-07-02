Уже не друг, но еще не недруг: почему отношения России и Азербайджана стремительно ухудшились

За несколько дней отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились. Формально — из-за задержания граждан этой страны. Но на самом деле причины гораздо глубже.
Неадекватная реакция официального Азербайджана на задержание и арест в Екатеринбурге группы криминальных авторитетов со шлейфом самых разнообразных преступлений могла кого-то удивить только на первый взгляд. Явно деланная и инспирированная с самого властного верха кампания шельмования России и ее лидера, обвиненного в шовинизме, призывы взорвать российское посольство в Баку, организовать у нас чуть ли не «майдан» силами азербайджанских эмигрантов — все это стало итогом нарастания градуса антироссийской политики Ильхама Алиева. А силовое задержание оказавших сопротивление российских граждан азербайджанского происхождения — поводом для окончательного снятия масок. Как отметил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «Баку дает неадекватные ответы на законные действия российских правоохранителей. Кому выгодна эта русофобская истерия? Она явно не поможет азербайджанцам, живущим в России. Симпатии к ним не прибавит».
Баку не решает вопросы.
Действительно, сколько лет нам внушали, что у преступности нет национальности, а тут вдруг соседняя страна «вписывается» за подозреваемых в преступлениях граждан России, демонстрируя всему миру, что этнический фактор важнее гражданства. В России и так неоднократно обвиняли азербайджанскую диаспору в том, что она «отмазывает» и прикрывает своих преступников (диаспора, кстати, уже призвала своих граждан не поддаваться на русофобию), а тут целое государство со своими СМИ и МИД туда же. Появились слухи, что в Баку вообще намерены понизить уровень диппредставительста. И чем дольше длится эта вакханалия, тем разнообразнее высказываются предположения о ее глубинных причинах.
— Возникают вопросы, — подчеркивает американист Алексей Наумов, — является ли кампания по очернению лично президента России эффективным способом решения накопившихся вопросов?
Потому-то многие аналитики стремятся все-таки вскрыть подоплеку буйства Баку, видя за эмоциональным взрывом глубокий расчет. Версий уже накопилось немало. И все они не ограничиваются констатацией того, что после удачного возвращения Нагорного Карабаха кое у кого поехала крыша от собственного величия. А после того, как в Москве вяло отреагировали на сбитый наш вертолет и нападение на наших миротворцев, в Баку ощутили вкус безнаказанности. Давно замечено, что Азербайджан стремится понравиться своим западным партнерам. А в нынешней ситуации антироссийская позиция — эта та «валюта», которую в Брюсселе и Лондоне с удовольствием принимают. Тем более что, помимо этого, азербайджанские политики провоцируют Тегеран, предоставляя свое воздушное пространство Израилю. Возникли, правда, «терки» с Францией, но из Лондона цыкнули и проблема отпала.
— Дело не в том, что делает или не делает Россия, — констатирует писатель Николай Стариков, — дело в том, что нужно к чему-то прикопаться и дальше начинать раскручивать спираль. Я думаю, что речь идет об англосаксонских корнях того, что происходит.
Главное о конфликте РФ и Азербайджана: рейд в Екатеринбурге, отмена мероприятий и критика в СМИ.
Конкурент России.
Азербайджан при поддержке Турции видит себя конкурентом России в плане продажи углеводородов в Европу, замечающим снижение наших поставок. И хоть своих ресурсов не так много, но в совместных с Турцией планах подтягивание и газа из Туркмении. Такой энергетический хаб без России, которую выгодно выставить врагом тюрков вообще. О том, что изначально Азербайджан встал на сторону Украины в конфликте на Донбассе, известно давно. За гуманитарной помощью явно скрывались и поставки еще советского оружия через третьи страны. У нас на это предпочитали не реагировать, соблюдая общий политес. И в Баку такие маневры старались не афишировать. Что же случилось теперь? Есть подозрение, что в Баку коекто оказался задет нашими бомбардировками крупнейшего украинского НПЗ в Кременчуге и предприятия поменьше в Дрогобыче. Туда на переработку поставлялись миллионы тонн азербайджанской нефти — по некоторым данным, до 4 миллионов тонн. Бизнес был поставлен на широкую ногу.
— Не думаю, что удары по НПЗ стали главной причиной нынешних выходок Азербайджана, — констатирует политолог Вадим Трухачев, — но в качестве дополнительного повода подходят. Именно азербайджанской нефтью заправлялись танки ВСУ. Не ей одной, но в немалой степени.
К слову, бакинское заукраинство служит немаловажным фоном нынешних событий.
Нервозность Баку объясняют опасениями еще и того, что арестованные влиятельные члены диаспоры могут расколоться по поводу не только манипулирования их деятельностью азербайджанскими спецслужбами, о чем говорят и пишут у нас давно. Но и относительно выполнения неких заданий украинского ГУР.
Что дальше?
Где в мире может начаться война в 2025 году.
Пока представитель нашего МИД Мария Захарова традиционно говорит о попытках вбить клинья в наши с Азербайджаном отношения. МИД же выразил ноту протеста и потребовал отпустить российских журналистов. Баку же в ответ опубликовал видео с задержанием якобы российской ОПГ… Между тем более 60 процентов продукции азербайджанских фермеров пока поставляется в Россию. Азербайджан мог бы стать важной точкой глобальной транспортной артерии «Север — Юг». Но теперь предлагают более рациональный маршрут: прямо через Каспий на иранский порт Гилян. Ухудшение отношений с Россией явно не соответствует стратегическим интересам Азербайджана, но, видимо, он не самостоятелен в своих действиях.
ХРОНИКА КОНФЛИКТА.
В июне 2025 года Минкульт Азербайджана в соцсетях заявил об отмене всех запланированных в стране мероприятий, которые проводились российскими государственными и частными учреждениями (концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы). Помимо этого, парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву. Причиной послужили задержания членов этнической группировки в Екатеринбурге. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений» (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму, покушение на убийство по найму). В МИД Азербайджана был приглашен временный поверенный в делах России Петр Волоковых, который дал необходимые разъяснения и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. 1 июля 2025 года генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова в ходе рейда в Екатеринбурге. Накануне их тела передали азербайджанской стороне.