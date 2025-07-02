Председатель областного правительства Михаил Смирнов прокомментировал слухи о своей скорой отставке

«Каждый сезон город полнится слухами об отставке губернатора, премьера, министров, мэра — нужное выберите и подчеркните. (…) Правительство в работе, я на рабочем месте. Самарскую область и ее жителей люблю, в отставку подавать не собираюсь. А новостям — вдохновения и свежих инсайдов. Можно без копипаста», — высказался по этому поводу в своем телеграм-канале Михаил Смирнов.