Последние зарубежные новости за 2 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg узнал, о чем Макрон предупредил Зеленского после звонка Путину
Макрон заявил Зеленскому, что требования России по урегулированию конфликта на Украине остались прежними. По данным Bloomberg, он предупредил, что Путин «по-прежнему выступает против прекращения огня».
FT допустила причастность Украины к подрывам нефтетанкеров
Атаки с использованием магнитных мин на танкеры в этом году вызвали подозрения экспертов о возможной причастности спецслужб Украины. FT называет четыре судна, пострадавших от взрывов в районе борта этой зимой: Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala. Еще одно судно, Vilamoura, пострадало в результате взрыва на прошлой неделе у берегов Ливии.
Times: в Британии могут убрать Черчилля с банкнот
Банк Англии рассматривает замену портретов исторических личностей на банкнотах, включая Уинстона Черчилля, на символы британской культуры — Стоунхендж, дуб, фиш-энд-чипс и футбол. Общественные консультации продлятся месяц, окончательное решение примет глава банка Эндрю Бейли.
RS: инициатива по конфликту на Украине находится у Путина
Провал Киева на фронте и снижение поддержки США привели к тому, что инициатива в вопросе мира оказалась в руках Путина. Украина страдает от нехватки техники, и продолжение боевых действий вряд ли улучшит ее позиции.
Reuters: Иран планировал заминировать Ормузский пролив
Иран погрузил морские мины на суда в Персидском заливе, что вызвало опасения США о возможной блокировке Ормузского пролива. Власти США рассматривают это как предупреждение, но факт установки мин в проливе не подтвержден.