Последние зарубежные новости за 2 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Атаки с использованием магнитных мин на танкеры в этом году вызвали подозрения экспертов о возможной причастности спецслужб Украины. FT называет четыре судна, пострадавших от взрывов в районе борта этой зимой: Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala. Еще одно судно, Vilamoura, пострадало в результате взрыва на прошлой неделе у берегов Ливии.