Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 2 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 2 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg узнал, о чем Макрон предупредил Зеленского после звонка Путину

Источник: AP 2024

Макрон заявил Зеленскому, что требования России по урегулированию конфликта на Украине остались прежними. По данным Bloomberg, он предупредил, что Путин «по-прежнему выступает против прекращения огня».

FT допустила причастность Украины к подрывам нефтетанкеров

Источник: Reuters

Атаки с использованием магнитных мин на танкеры в этом году вызвали подозрения экспертов о возможной причастности спецслужб Украины. FT называет четыре судна, пострадавших от взрывов в районе борта этой зимой: Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala. Еще одно судно, Vilamoura, пострадало в результате взрыва на прошлой неделе у берегов Ливии.

Times: в Британии могут убрать Черчилля с банкнот

Источник: Reuters

Банк Англии рассматривает замену портретов исторических личностей на банкнотах, включая Уинстона Черчилля, на символы британской культуры — Стоунхендж, дуб, фиш-энд-чипс и футбол. Общественные консультации продлятся месяц, окончательное решение примет глава банка Эндрю Бейли.

RS: инициатива по конфликту на Украине находится у Путина

Источник: Пресс-служба Президента России

Провал Киева на фронте и снижение поддержки США привели к тому, что инициатива в вопросе мира оказалась в руках Путина. Украина страдает от нехватки техники, и продолжение боевых действий вряд ли улучшит ее позиции.

Reuters: Иран планировал заминировать Ормузский пролив

Источник: Reuters

Иран погрузил морские мины на суда в Персидском заливе, что вызвало опасения США о возможной блокировке Ормузского пролива. Власти США рассматривают это как предупреждение, но факт установки мин в проливе не подтвержден.