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На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на полпути на Украину, передает Financial Times со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

«Некоторые поставки уже направлялись на Украину, когда их остановили», — говорится в материале.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника, решение о приостановке помощи было принято еще в начале июня, но вступило в силу только в первых числах июля.

Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом «ставит интересы Америки на первое место».

Немецкая газета Bild ранее сегодня отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

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