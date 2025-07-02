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Bloomberg: корпорация Microsoft сократит 9 тыс. сотрудников в ходе второй волны увольнений

Как заявил представитель компании, изменения «необходимы для наилучшего позиционирования компании» на рынке.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Microsoft сократит не менее 9 тыс. рабочих мест в ходе второй волны увольнений за этот год. Об этом сообщило агентство Bloomberg, информирует ТАСС.

Как заявил представитель компании, изменения «необходимы для наилучшего позиционирования компании» на рынке.

Первая волна увольнений прошла в мае этого года и затронула не менее 6 тыс. сотрудников, еще 300 человек были уволены в июне.

По данным агентства Associated Press, в 2024 году штат компании составлял около 228 тыс. сотрудников, около 55% из которых находились в США. -0-