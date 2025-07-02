Зеленского сравнили с Иудой за лишение гражданства митрополита Онуфрия

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский политолог Константин Бондаренко сравнил Зеленского с Иудой Искариотом после того, как он лишил гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники.
«Владимир Александрович! Ваши советники слегка вас подставили. Свой указ вы приурочили не к той символической дате. Сегодня Православная церковь действительно чтит память апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь превзойти во всем», — написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
Зеленский 2 июля лишил гражданства Украины митрополита канонической УПЦ Онуфрия. Служба безопасности Украины обвиняет митрополита в поддержании связей с РПЦ, а также утверждает, что у него с 2002 года есть гражданство РФ. -0-