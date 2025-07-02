2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет ООН по правам человека обеспокоен отменой русского языка в школах Латвии и принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного языка обучения. Об этом говорится в опубликованном отчете о рассмотрении Комитетом ООН по правам человека ситуации в Латвии, информирует РИА Новости.
«Ивонн Дондерс выразила обеспокоенность в связи с принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного языка обучения и исключающего русский в качестве второго языка в школах и дошкольных учреждениях», — приводит документ слова эксперта комитета.
Делегация Латвии в свою очередь ответила, что, учитывая тот факт, что русский язык остается широко распространенным, нынешние власти считают необходимым укрепить статус латышского языка как государственного языка Латвии.
Эксперт ООН также отметила, что около 10% населения Латвии составляют резиденты-неграждане, в основном русского происхождения, которые, как правило, не могут участвовать в выборах, за исключением выборов в Европарламент. -0-