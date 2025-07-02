Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове

«Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — сказала она.
Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове.
«Он является министром в России, я думаю, с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего, ничего полезного из его уст не вышло. Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова», — сказал он в интервью Fox News.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше