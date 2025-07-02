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Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе.

Источник: © РИА Новости

«Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — сказала она.

Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове.

«Он является министром в России, я думаю, с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего, ничего полезного из его уст не вышло. Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова», — сказал он в интервью Fox News.

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