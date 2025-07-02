Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти жертв Волынской резни

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события были названы Волынской резней. -0-