Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти жертв Волынской резни

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (Организация украинских националистов). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники.
«2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА», — говорится в заявлении на сайте канцелярии польского лидера.
Поясняется, что целью нового закона было придать этой памятной дате, установленной в 2016 году, статус государственного праздника. Как уточняется, 11 июля не будет выходным днем в Польше, несмотря на новый статус.
Сейм проголосовал за соответствующую инициативу Польской крестьянской партии 5 июня.
С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события были названы Волынской резней. -0-