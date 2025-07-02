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Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти жертв Волынской резни

Поясняется, что целью нового закона было придать этой памятной дате, установленной в 2016 году, статус государственного праздника. Как уточняется, 11 июля не будет выходным днем в Польше, несмотря на новый статус.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (Организация украинских националистов). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники.

«2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА», — говорится в заявлении на сайте канцелярии польского лидера.

Поясняется, что целью нового закона было придать этой памятной дате, установленной в 2016 году, статус государственного праздника. Как уточняется, 11 июля не будет выходным днем в Польше, несмотря на новый статус.

Сейм проголосовал за соответствующую инициативу Польской крестьянской партии 5 июня.

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события были названы Волынской резней. -0-