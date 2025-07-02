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Проверьте покупки: это мороженое попало под запрет в Беларуси

Производителем данного мороженого является ООО «Фабрика Грез» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «ГрандБиТорг».

В Беларуси попал под запрет пломбир с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке. Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.

Производителем данного мороженого является ООО «Фабрика Грез» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «ГрандБиТорг».

В ходе испытаний специалисты обнаружили, что массовая доля молочного жира в жировой фазе молочной части продукта составляет 80,2% — это свидетельствует о частичном замещении молочного жира его заменителем в количестве 19,8%, что является недопустимым для данной продукции.