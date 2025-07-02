«Не зря работал»: Захарова ответила на оскорбления Рютте про пользу Лаврова

По словам Рютте, НАТО в настоящий момент ведет «производственную войну» с Россией. При этом многие эксперты и СМИ всерьез рассматривают мнение о том, что между Москвой и Брюсселем может произойти и прямой военный конфликт. Так, потенциальная война между Россией и Североатлантическим альянсом, по мнению агентства Bloomberg, может быть спровоцирована постановочным инцидентом, который заставит НАТО пустить в ход 5-ю статью о принципе коллективной обороны. Отталкиваясь от этого, журналисты представили подробный сценарий возможного конфликта.