«Не зря работал»: Захарова ответила на оскорбления Рютте про пользу Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на оскорбления генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте в адрес главы МИД Сергея Лаврова. Соответствующая публикация в среду, 2 июля, появилась в ее Telegram-канале.
— Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе, — говорится в посте Захаровой.
Оскорбления, о которых идет речь, Рютте высказал в тот же день. Генсек НАТО призвал не обращать внимания на слова Лаврова и добавил, что из «его рта так и не вылетело ничего полезного», несмотря на то, что он является главой российского МИД «со времен рождения Иисуса Христа».
По словам Рютте, НАТО в настоящий момент ведет «производственную войну» с Россией. При этом многие эксперты и СМИ всерьез рассматривают мнение о том, что между Москвой и Брюсселем может произойти и прямой военный конфликт. Так, потенциальная война между Россией и Североатлантическим альянсом, по мнению агентства Bloomberg, может быть спровоцирована постановочным инцидентом, который заставит НАТО пустить в ход 5-ю статью о принципе коллективной обороны. Отталкиваясь от этого, журналисты представили подробный сценарий возможного конфликта.