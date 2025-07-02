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Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами Правительства РФ

Совещание Владимира Путина с членами Правительства РФ состоялось в среду, 2 июня.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами Правительства страны. Об этом сообщает Кремль в официальном Telegram-канале.

Как следует из публикации, мероприятие проходит в среду, 2 июня. В начале совещания рассматривается ряд текущих вопросов. Первостепенный из них касается бойцов специальной военной операции.

«О социальном обеспечении участников СВО, которые получили инвалидность и при этом остались на военной службе, а также вопрос о предоставлении высшего и среднего образования для вдов участников спецоперации», — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что основной темой совещания также является развитие опорной сети аэропортов. С соответствующим докладом выступит глава Министерства транспорта РФ Роман Старовойт.

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