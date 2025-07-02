Путин попросил доклад об обеспечении получения образования для вдов бойцов СВО

Президент России Владимир Путин попросил доложить о создании необходимых условий для получения образования вдовами участников специальной военной операции на Украине.
Отмечается, что статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева предположила президенту России распространить квоту на образование для вдов погибших военнослужащих.
Ранее KP.RU сообщал, что партия «Единая Россия» запустила Школу поддержки для жен и матерей бойцов СВО, которая будет способствовать подготовке женщин к налаживанию жизни после возвращения военных домой.