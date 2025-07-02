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Опасные леденцы. Госстандарт запретил продавать эту сладость

Производителем леденцов является ООО «Изобилие профит» (РФ).

В Беларуси запретили продавать леденцовую карамель «Монпансье» российского производителя, следует из реестра опасной продукции.

Производителем леденцов является ООО «Изобилие профит» (РФ).

В ходе испытаний специалисты установили, что в карамели содержится синтетический краситель желтый солнечный закат (Е110) в количестве 59,5 мг/кг, в то время как максимально допустимый уровень — 50 мг/кг. Помимо этого, в состав продукции входит не заявленный в маркировке синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 33,6 мг/кг.