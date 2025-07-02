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Мать арестованного в Баку мужчины уверена в его невиновности

Мать российского гражданина Софронова, арестованного в Баку, уверена в необоснованности выдвинутых против него обвинений.

Мать российского гражданина Софронова, арестованного в Баку, уверена в необоснованности выдвинутых против него обвинений. В интервью ТАСС женщина рассказала о недавней встрече с сыном в Азербайджане, подчеркнув его постоянную занятость работой.

«Неужели он мог стать наркоторговцем за столь короткий срок? В чужом городе, не имея никаких связей?» — недоумевает женщина.

1 июля Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило послу Азербайджана Рахману Мустафаеву решительный протест в связи с действиями Баку, расцененными как недружественные.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявления республики, содержащие обвинения в адрес российских правоохранительных органов о превышении служебных полномочий, являются недопустимым вмешательством во внутреннюю политику России.