Мать арестованного в Баку мужчины уверена в его невиновности

Мать российского гражданина Софронова, арестованного в Баку, уверена в необоснованности выдвинутых против него обвинений. В интервью ТАСС женщина рассказала о недавней встрече с сыном в Азербайджане, подчеркнув его постоянную занятость работой.
«Неужели он мог стать наркоторговцем за столь короткий срок? В чужом городе, не имея никаких связей?» — недоумевает женщина.
1 июля Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило послу Азербайджана Рахману Мустафаеву решительный протест в связи с действиями Баку, расцененными как недружественные.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявления республики, содержащие обвинения в адрес российских правоохранительных органов о превышении служебных полномочий, являются недопустимым вмешательством во внутреннюю политику России.