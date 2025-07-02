Европарламент проголосует по вопросу о вотуме доверия фон дер Ляйен

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент проведет на следующей неделе голосование по вопросу о вотуме доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Как сообщило агентство со ссылкой на источники, об этом проинформировала глава Европарламента Роберта Метсола лидеров фракций Европарламента. -0-
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