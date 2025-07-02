Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европарламент проголосует по вопросу о вотуме доверия фон дер Ляйен

Как сообщило агентство со ссылкой на источники, об этом проинформировала глава Европарламента Роберта Метсола лидеров фракций Европарламента.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент проведет на следующей неделе голосование по вопросу о вотуме доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Как сообщило агентство со ссылкой на источники, об этом проинформировала глава Европарламента Роберта Метсола лидеров фракций Европарламента. -0-

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше