Делегация РФ в Вене рассказала о разнице меморандумов России и Украины

«В ходе выступления перед прессой 27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принципиальной готовности нашей страны к третьему раунду переговоров с Киевом. Исходим из того, что в его повестке дня будет обсуждение проектов меморандумов России и Украины по урегулированию. В настоящий момент эти документы носят прямо противоположный характер, и задачей переговоров должен стать поиск путей сближения позиций», — отметила дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.