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Делегация РФ в Вене рассказала о разнице меморандумов России и Украины

По словам Ждановой, «военный провал украинско-западного конгломерата на поле боя» очевиден. «Ни одна из поставленных Западом целей по использованию Украины в качестве военного плацдарма для противостояния России так и не была и не будет достигнута», — резюмировала она.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандумы РФ и Украины сейчас носят прямо противоположный характер, переговоры должны найти пути сближения позиций двух стран. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, информирует ТАСС.

«В ходе выступления перед прессой 27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принципиальной готовности нашей страны к третьему раунду переговоров с Киевом. Исходим из того, что в его повестке дня будет обсуждение проектов меморандумов России и Украины по урегулированию. В настоящий момент эти документы носят прямо противоположный характер, и задачей переговоров должен стать поиск путей сближения позиций», — отметила дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам Ждановой, «военный провал украинско-западного конгломерата на поле боя» очевиден. «Ни одна из поставленных Западом целей по использованию Украины в качестве военного плацдарма для противостояния России так и не была и не будет достигнута», — резюмировала она. -0-

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