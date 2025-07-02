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На Западе указали на внезапное последствие диалога Путина и Макрона: стена в ЕС пробита

El Pais: диалог Путина и Макрона положил конец молчанию лидеров Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Телефонная беседа между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном положила конец долгому молчанию лидеров стран ЕС и игнорированию российского лидера. Об этом сообщает газета El Pais.

Как отмечает издание, на протяжении долгого времени страны Европейского союза всячески избегали контактов с Москвой и лично с Владимиром Путиным. Исключением были разве что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако теперь ситуация изменилась.

«Разговор, длившийся более двух часов, положил конец длительному молчанию между двумя лидерами, которые договорились оставаться на связи», — пишет El Pais.

Напомним, разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялся во вторник, 1 июля. В ходе него стороны обсуждали, в первую очередь, международные вопросы. В том числе события на Украине. Французский лидер призывал к остановке боевых действий, тогда как президент РФ подчеркивал, что спецоперация стала следствием политики Запада.

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