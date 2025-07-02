На Западе указали на внезапное последствие диалога Путина и Макрона: стена в ЕС пробита

Как отмечает издание, на протяжении долгого времени страны Европейского союза всячески избегали контактов с Москвой и лично с Владимиром Путиным. Исключением были разве что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако теперь ситуация изменилась.