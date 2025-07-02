DPA: Европарламент проголосует по вопросу о вотуме доверия фон дер Ляйен

Напомним, в конце июня издание Euractiv писало, что вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутата. Отмечалось, что это может привести к проведению пленарного голосования о роспуске Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным.