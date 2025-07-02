DPA: Европарламент проголосует по вопросу о вотуме доверия фон дер Ляйен

Европарламент (ЕП) проведет на будущей неделе голосование по вопросу о вотуме доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с предполагаемыми злоупотреблениями в процессе закупки вакцин против коронавируса.
Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники, об этом лидеров фракций ЕП проинформировала глава Европарламента Роберта Метсола.
Напомним, в конце июня издание Euractiv писало, что вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутата. Отмечалось, что это может привести к проведению пленарного голосования о роспуске Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным.
Ранее суд ЕС признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин компании Pfizer.