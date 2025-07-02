Захарова: Лавров не зря работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе

Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News в ходе обсуждения работы Лаврова и российской дипломатии прибег к историческим сравнениям, упомянув времена Иисуса Христа. По словам генсека, Лавров «существует еще со времен Иисуса, но не сказал ничего полезного». Основанием для насмешек стало заявление российского министра о том, что «увеличение бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации».