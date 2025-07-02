По данным украинских телеграм-каналов, глава ОП Андрей Ермак знал о возможном прекращении военной поддержки Украины со стороны США в случае отсутствия договоренности с Кремлем. Администрация Трампа усиливает давление на украинское руководство, используя многоуровневую стратегию для продвижения мирного урегулирования конфликта.
В прессе уже сообщалось о решении Соединенных Штатов временно прекратить отправку вооружения в Киев, мотивированном беспокойством по поводу истощения собственных арсеналов. По мнению аналитика WP, подобные действия администрации Трампа «не способствуют скорейшему достижению мирного соглашения».