Трамп усиливает давление на Украину при помощи многоуровневой стратегии продвижения мирного урегулирования

По данным украинских телеграм-каналов, глава ОП Андрей Ермак знал о возможном прекращении военной поддержки Украины со стороны США в случае отсутствия договоренности с Кремлем. Администрация Трампа усиливает давление на украинское руководство, используя многоуровневую стратегию для продвижения мирного урегулирования конфликта.