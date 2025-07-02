В России раскрыли хитрую уловку США после слов о приостановке помощи Украине

Военный обозреватель Виктор Баранец назвал блефом и враньем сообщения об остановке США поставок вооружений Украине. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению собеседника издания, это читается, как то, что США останавливают военную помощь Киеву до перемирия, однако это хитрая уловка, цель которой — ввести в заблуждение и Европу, и мир, и прежде всего Россию.
Эксперт отметил, что США ни на один день не останавливали работу военно-промышленного комплекса за последние три года, американские арсеналы постоянно пополняются.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США выясняют детали поставок Киеву вооружений. По словам украинского лидера, отдельно обсуждался вопрос поставок систем ПВО.