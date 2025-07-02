В Турции обвинили ведущего Владимира Соловьева в угрозах Азербайджану

Российского телеведущего Владимира Соловьева обвинили в угрозах в адрес Азербайджана, сообщает турецкое издание Türkiye Today. В материале утверждается, что заявление Соловьева, сделанное 30 июня в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», стало резким предупреждением Баку и содержало намек на военные последствия. В частности, ведущий напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и выразил мнение, что действия Баку могут привести к серьезному конфликту. Türkiye Today процитировало Соловьева, однако при переводе его слова были частично искажены. В действительности телеведущий отмечал, что между странами налажены значительные торговые связи и денежные потоки, а также подчеркнул готовность Москвы к диалогу. При этом он предостерег, что не стоит воспринимать терпение России как слабость, и выразил уверенность, что здравомыслящие жители Азербайджана не поддержат идею конфронтации. Соловьев добавил, что заявления, звучащие на некоторых площадках, могут провоцировать напряженность, но подчеркнул приверженность России добрососедским отношениям. Тема вызвала широкий резонанс и стала поводом для обсуждений в зарубежных СМИ.