В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп решил приостановить поставки оружия Украине. Это решение депутат Светлана Журова назвала положительным шагом. Своим мнением она поделилась в беседе с Lenta.ru.
Депутат отметила, что такой подход соответствует стремлению Трампа стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта. По её словам, прекращение поставок оружия создаёт условия для перемирия.
Ранее стало известно, что Украина больше не будет получать некоторые виды вооружений, включая ракетные комплексы Stinger, перехватчики для систем ПВО Patriot и ракеты Hellfire.
После объявления решения Вашингтона украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США Джона Гинкеля. В ходе встречи обсуждалось оборонное сотрудничество между странами, пишет «Царьград».
Президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп осознал сложность урегулирования украинского конфликта. По его мнению, американский лидер, погрузившись в проблему, понял её многогранность. Путин отметил, что оценивать ситуацию со стороны легче, чем разбираться в её деталях. Слова президента приводит Life.ru.