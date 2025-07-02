В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке поставок оружия Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп осознал сложность урегулирования украинского конфликта. По его мнению, американский лидер, погрузившись в проблему, понял её многогранность. Путин отметил, что оценивать ситуацию со стороны легче, чем разбираться в её деталях. Слова президента приводит Life.ru.