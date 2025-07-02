В ООН попросили Латвию аргументировать запрет русского языка в госСМИ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция латвийского Сейма на выступление депутата Алексея Росликова на русском языке была вполне предсказуемой. Кроме того, он выразил удовлетворение тем, что внутри стран Прибалтики, в частности в Латвии, звучат протесты против ограничения использования русского языка.