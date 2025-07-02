В ООН попросили Латвию аргументировать запрет русского языка в госСМИ

Комитет ООН по правам человека попросил латвийскую делегацию обосновать запрет трансляции программ государственных медиа на русском языке.
«Эксперт попросила делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств», — следует из отчета о рассмотрении комитетом ситуации в Латвии.
Также было обращено внимание, что многие русскоговорящие заявляют о более враждебном отношении к ним со стороны латышей после 2022 года.
В свою очередь делегация Латвии ответила, что закон предписывает дублирование на латышском теле- и радиоканалов, вещающих на английском и русском, но не исключает ни одного языка.
Как писал сайт KP.RU, 16 июня спецслужбы Латвии задержали бывшего депутата парламента республики и депутата Рижской думы Алексея Росликова, против которого в стране завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция латвийского Сейма на выступление депутата Алексея Росликова на русском языке была вполне предсказуемой. Кроме того, он выразил удовлетворение тем, что внутри стран Прибалтики, в частности в Латвии, звучат протесты против ограничения использования русского языка.