Политолог Макаркин раскрыл, что стоит за предстоящим визитом Эрдогана в Азербайджан

— Там есть своя преемственность. А с другой стороны, Турция все-таки стремится не испортить отношения и с Россией. Потому что Турция не присоединилась к западным санкциям в отношении России. И получает свои выгоды и в экономическом плане, и в политическом. Турция стремится быть посредником в переговорах России с Украиной. Готова принять в Стамбуле третий этап переговоров, если будет согласие России и Украины. Турецкий министр иностранных дел достаточно часто приезжает в Москву. Российские туристы едут отдыхать в Турцию.