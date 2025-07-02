Политолог Макаркин раскрыл, что стоит за предстоящим визитом Эрдогана в Азербайджан

4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с визитом в Азербайджан. Ожидается, что турецкий лидер примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Немало тех, кто рассматривает этот визит в призме обострения отношений между Россией и Азербайджаном. Стоит ли искать здесь двойное дно, мы поговорили с политологом, заместителем генерального директора Центра политических технологий, профессором ВШЭ Алексеем Макаркиным.
— Саммит — это мероприятие, которое планируется заранее, — говорит профессор Алексей Макаркин. — На это требуется время, потому что согласовываются графики визитов государственных деятелей. И я бы не связывал визит Эрдогана в Баку с этими событиями (обострением отношений между Россией и Азербайджаном).
Как говорит политолог, отношения между Турцией и Азербайджаном в целом выстроены. Они носят стратегический характер, что ярко проявилось в ситуации с Нагорным Карабахом. Визит Эрдогана в Баку только подчеркивает характер этих отношений.
— В то же время Турция при Эрдогане ведет переговоры и с Арменией. Ситуация там непростая. И Турция, конечно же, на своих условиях, хотела бы выстроить отношения с Арменией. Армянский фактор все же остается на Южном Кавказе. Никто его не отменял. Эрдоган здесь стремится тоже как-то играть. Его игра более сложная, чем ставка только на отношения с Азербайджаном.
Как говорит политолог, Турция стремится, с одной стороны, усилить свои позиции на Кавказе. Это обусловлено исторически. Турция сыграла свою роль в основании Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в 1918 году.
— Там есть своя преемственность. А с другой стороны, Турция все-таки стремится не испортить отношения и с Россией. Потому что Турция не присоединилась к западным санкциям в отношении России. И получает свои выгоды и в экономическом плане, и в политическом. Турция стремится быть посредником в переговорах России с Украиной. Готова принять в Стамбуле третий этап переговоров, если будет согласие России и Украины. Турецкий министр иностранных дел достаточно часто приезжает в Москву. Российские туристы едут отдыхать в Турцию.
По мнению профессора, Турция не стремится как-то подталкивать Азербайджан в конкретных вопросах. Можно ведь столкнуться с Россией.
— Тут проблема другая. Общий характер отношений Турции и Азербайджана ведет к отталкиванию Азербайджана от России. Отношения Турции и Азербайджана развиваются, укрепляются в самых разных сферах. Это касается и экономики, и политики, и военного сотрудничества. Сближение идет и в области исторической памяти.
Страны предприняли попытку сближения еще в 90-е годы.
— Но тогда Азербайджан нуждался в сотрудничестве с Россией куда больше. В 1993 году к руководству республикой пришел Гейдар Алиев. Он возглавил страну в сложный период, когда Азербайджан был достаточно слаб. Страна была на грани гражданской войны. Потеряла часть своей территории, не говоря уже о Карабахе. В той ситуации сотрудничество с Россией было для Азербайджана очень важным.
Как говорит наш собеседник, Гейдар Алиев стал проводить многовекторную политику.
— А потом цены на нефть стали расти. Это затронуло не только Россию, но и Азербайджан, который тоже является нефтяной страной. Азербайджан стал постепенно усиливаться. Все меньше смотреть на Россию. Все больше сближаться с Турцией, которая готова была поддержать Азербайджан в его стремлении вернуть утраченные территории. Этот процесс сближения продолжается и сейчас.
В Азербайджане, как говорит политолог, вспоминают свою самость (архетип, целостное представление человека о себе), свою древнюю историю, Азербайджанскую Демократическую Республику. И чем дальше, тем больше идет апелляция к этим периодам.
— При этом, конечно, не отрицается полностью и советский опыт. Все-таки Ильхам Алиев — это сын Гейдара Алиева. И если в России подчеркивают то, что Гейдар Алиев сыграл огромную роль именно в таком общем, большом союзном проекте, как БАМ, то на его родине отмечают, что Гейдар Алиев отстаивал именно интересы Азербайджана. Был защитником Азербайджана от влияния союзного центра.
Сейчас, по словам профессора, влияние Азербайджана в мировой политике в связи с ирано-израильским конфликтом увеличилось.
— Территориально Азербайджан находится рядом. В Иране живет много этнических азербайджанцев. Поэтому Ильхам Алиев, как и его отец Гейдар Алиев, будет и дальше проводить многовекторную политику. Я не думаю, что ему звонят из Анкары и на чем-то настаивают. Ильхам Алиев — самостоятельный политик. Он сам принимает решения.
— Эрдоган едет в Баку. Может он предпринять какие-то попытки для нормализации отношений России и Азербайджана?
— Вряд ли. А зачем? Скорее просто выразит сочувствие, некую досаду, что так все произошло. Есть такое понятие — институционализация отношений. Через форумы, через различные каналы эти отношения уже давно выстроены. Для Эрдогана немаловажно, что Азербайджан не входит в блоки, где Россия играет ведущую роль. Азербайджан не входит ни в ОДКБ, ни в Евразийский экономический союз. Вот поэтому Азербайджан для Турции экономически выгоден. Поэтому их отношения будут и дальше развиваться.
Как говорит политолог, Россия тоже не хочет конфликта с Азербайджаном.
— После драматической истории с катастрофой самолета Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» (в декабре 2024 года лайнер получил повреждения в российском воздушном пространстве. — Авт.) Россия очень многое делала, чтобы смягчить ситуацию. В Баку прилетела с визитом председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В Москве, в сквере рядом с посольством Азербайджанской Республики, в честь юбилея строительства БАМа заложили камень и установили памятную табличку на месте будущего памятника Гейдару Алиеву. Будучи первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, он курировал строительство Байкало-Амурской магистрали. Но сейчас, к сожалению, пошла новая волна охлаждения отношений России и Азербайджана.
И все же, как говорит профессор, для Азербайджана важны отношения и с Турцией, и с Западом, и с Россией.