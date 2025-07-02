ООН: встреча по кипрскому урегулированию пройдет в Нью-Йорке 16−17 июля

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неформальная встреча по кипрскому урегулированию пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, информирует ТАСС.
По словам представителя, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 16 и 17 июля проведет в штаб-квартире ООН неформальную встречу по Кипру, которая соберет лидеров греческих и турецких киприотов, а также гарантов от Греции, Турции и Великобритании.
Как указал Дюжаррик, встреча «предоставит возможность продолжить диалог и обменяться точками зрения относительно прогресса, достигнутого с марта».
Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована так называемая Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. -0-