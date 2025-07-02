Боец с позывным «Спартач» из 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» сообщил РИА Новости о том, что иностранные наемники оставляют свои документы и денежные средства во время отступления.
По его словам, наиболее часто обнаруживаются удостоверения личности и личные вещи, принадлежащие полякам и испаноговорящим иностранным бойцам, воюющим на стороне ВСУ.
Как сообщают медиа, опираясь на официальную информацию Министерства обороны Российской Федерации, к февралю 2025 года в ходе боевых действий украинская армия понесла потери, превышающие 1 миллион человек убитыми и получившими ранения.