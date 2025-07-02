Стать Севера: названы главные причины, по которым России стоит осваивать Арктику

Внимание, которое оказывается российской Арктике в последние годы, позволяет говорить, что государство реально возвращается на наши севера. Тезис «младореформаторов» 90-х о том, что «в северных регионах нам нужна вахта, а все, что для этого требуется, привезем», окончательно признан ничтожным. Более того, появились предложения объявить предстоящий 2026 год Годом Арктики. Так или иначе Россия сделала свой арктический выбор. Попытаемся разобраться в том, что такое Арктика сегодня и чем она важна для России.
Юридически Арктическая зона России определена соответствующим Указом Президента РФ в 2014 году. Общая площадь ее сухопутной части превышает 5 млн кв. км, что составляет почти треть всей протяженности нашей огромной страны. Если же посмотреть на территории, по характеру жизнедеятельности приравненные к регионам Крайнего Севера, а также на территории, куда осуществляется северный завоз, то Арктика и севера территориально у нас составляют уже около 70% от всей площади России.
Если посмотреть на глобус сверху, то становится понятно, что российская Арктика — это половина всей «окружности». Ни одна страна в мире не обладает и не контролирует такие протяженные арктические территории (как сухопутные, так и морские). Стоит отметить, что все остальные арктические страны (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция) являются членами НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Добавлю, что сейчас Арктическая зона обеспечивает 7,5% валового внутреннего продукта (ВВП) и 11% экспорта всей России. Здесь добываются львиная доля газа и значительная доля нефти в нашей стране. В Арктике сосредоточены основные запасы меди, лития, никеля, редкоземельных металлов, металлов платиновой группы и др.
Очень важно, что у Арктики грандиозные логистические возможности. Она позволяет связывать между собой сразу несколько континентов и целый ряд макрорегионов мира. Северный морской путь здесь играет отдельную громадную стратегическую роль. Государственное внимание к развитию этого транспортного коридора превращает его в глобальную транспортную систему, не имеющую аналогов в мире. Часто говорят, что Севморпуть с точки зрения времени доставки груза выгодно отличается от своего конкурента в лице привычного транспортного коридора из Азии в Европу через Суэцкий канал. Но жизнь не стоит на месте, а экономика и политика (как и центры мирового развития) стремительно меняются. Может сложиться реальная ситуация, что конкурентов у Севморпути не будет вообще. Но это сейчас не главное. Для России Северный морской путь — это не только (и даже не столько) международный транспортный коридор, но, в первую очередь, инструмент самого активного социально-экономического присутствия в Арктике, что является сейчас, без преувеличения, жизненной необходимостью на национальном уровне.
Основная проблема всех северных территорий — это отток населения. Люди часто не связывают свою судьбу с северами и используют все доступные возможности для переезда на «большую землю». Не буду утомлять статистикой, но некоторые северные регионы потеряли по отношению к 1991 году половину населения, что, конечно, вызывает серьезную тревогу. Основных причин, преимущественно, две: непростые природно-климатические условия и закрытие многих советских производств. И если с первой проблемой люди научились справляться, то отсутствие гарантированной занятости формирует миграционные настроения. По сути, сейчас экономика северных территорий собирается заново, и это становится ключевой задачей.
Важно понимать, что экономика северов — это не только добыча и переработка полезных ископаемых. Сегодня российские северные города и территории, например, активно развивают самые разнообразные формы туризма, от активного до событийного и гастрономического. Северные города и дестинации стабильно входят в десятку наиболее привлекательных направлений у российских туристов.
Здесь можно вспомнить здравницы Карелии, горнолыжные курорты и фестивали Мурманской области, архитектурное и культурное наследие Поморского края, погружение в традиционное бытование коренных народов Севера, а еще незабываемые путешествия по северным рекам и морям, на плато Путорана на Таймыре или к Ленским столбам в Якутии и многое-многое другое. Я был практически во всех арктических регионах России: от Баренцева моря до Берингова пролива. Могу со всей ответственностью заявить: каждая северная территория, конечно, оставляет глубочайшее, запоминающееся на всю жизнь, впечатление.
Как мы прекрасно понимаем, туризм и гостеприимство — это постоянно создаваемые рабочие места, поскольку туриста нужно не только накормить и поселить, но и привезти, развлечь, обеспечить сувенирами и др. Формирование исключительно благоприятных условий для создания новых рабочих мест — это ключевая задача государства по обеспечению опережающего развития северных регионов. Отмечу, что сейчас Арктическая зона России — крупнейшая в мире территория с преференциальным режимом, на которой действуют десятки мер поддержки экономики и социального развития. Дают ли данные меры результат? Безусловно, да! Темпы экономического роста и развития экономики на арктических территориях выше среднероссийских. Делается ли в этой части достаточно? Однозначно нет! Резервы для опережающего развития наших северов далеко еще не исчерпаны. Основная работа здесь ёще впереди, и потомки нам точно за это будут благодарны.
Переезд в сельскую местность, индивидуальное жилищное строительство и свободный труд на своей земле еще и прекрасная форма решения демографического вопроса. И природно-климатические условия здесь, как показывает практика, совсем не проблема. Своя земля и свое хозяйство, дающие возможность жить и зарабатывать, позволяют преодолевать многие вызовы и трудности.
Конечно, далеко не все арктические регионы станут передовиками в этом процессе. Арктика позволяет развивать многие иные отрасли народного хозяйства, начиная со строительства, транспорта и энергетики и заканчивая перерабатывающей промышленностью и креативными индустриями.
Справедливости ради надо отметить, что в целом ряде арктических и северных регионов отток населения заметно замедлился, а в некоторых уже наблюдается даже рост численности постоянно проживающего населения. Очевидно, сказываются меры по развитию экономики северов, а также внимание властей к повышению качества жизни граждан в арктических регионах. Тем не менее привлекательность работы и проживания на северах (что наблюдалось в СССР) в современной России пока далеко неочевидна. Важно понимать, что арктические регионы конкурируют сегодня за квалифицированных специалистов не только с соседними территориями, но и со столицами, а также крупными российскими городами и развитыми регионами центра и юга России. Стабильный доход, решение жилищной проблемы, качество жизни, а также романтика, амбиции и возможность самореализации должны стать формулой интенсивного социального и экономического развития российских северов.
Последний аспект нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов, поскольку причастность к чему-то великому, к грандиозным совместным достижениям и общим победам является базовой фундаментальной потребностью человека в России, отраженной в нашей великой культуре и уникальной цивилизации. И успехи в освоении и развитии Арктики стоят в одном ряду с нашими грандиозными военными победами, покорением космоса, выдающимися достижениями науки, образования, культуры, искусства и спорта.
Важно добавить, что Арктика для России, конечно, имеет сейчас грандиозное геостратегическое значение. Уверенное присутствие в Арктике создает многие геополитические преимущества. Это, безусловно, осознают и наши оппоненты из стран НАТО и коллективного Запада. Давление на Россию в арктических широтах, конечно же, ослабевать не будет. При всем при этом у нас однозначно есть друзья и союзники. И если страны НАТО сегодня пытаются вытеснить Россию из международных арктических институтов, то мы спокойно уже сейчас можем сформировать реально работающий Арктический совет из наших партнеров по объединениям БРИКС и ШОС. Кстати, такой подход вполне применим не только к Арктике, но и к Антарктике (о ней тоже не стоит забывать).
У России, так или иначе, уже несколько веков назад сформировались своя, уникальная, арктическая судьба и северная душа. Россия без северов, конечно же, существовать не может. А значит, российская Арктика — это не только наше богатство и влияние, но и грандиозная ответственность. Это отражение нашего уникального цивилизационного пути, в котором преград, препятствий, расстояний и тяжелого климата просто не существует.