Стать Севера: названы главные причины, по которым России стоит осваивать Арктику

Очень важно, что у Арктики грандиозные логистические возможности. Она позволяет связывать между собой сразу несколько континентов и целый ряд макрорегионов мира. Северный морской путь здесь играет отдельную громадную стратегическую роль. Государственное внимание к развитию этого транспортного коридора превращает его в глобальную транспортную систему, не имеющую аналогов в мире. Часто говорят, что Севморпуть с точки зрения времени доставки груза выгодно отличается от своего конкурента в лице привычного транспортного коридора из Азии в Европу через Суэцкий канал. Но жизнь не стоит на месте, а экономика и политика (как и центры мирового развития) стремительно меняются. Может сложиться реальная ситуация, что конкурентов у Севморпути не будет вообще. Но это сейчас не главное. Для России Северный морской путь — это не только (и даже не столько) международный транспортный коридор, но, в первую очередь, инструмент самого активного социально-экономического присутствия в Арктике, что является сейчас, без преувеличения, жизненной необходимостью на национальном уровне.