Владимир Путин на фоне холодного лета пошутил о скором приближении зимы

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Правительства страны пошутил, что скоро может наступить зима. Такое заявление глава государства сделал на фоне холодного лета в 2025 году.
Как известно, заседание российского лидера с членами правительства РФ состоялось в среду, 2 июля. И в ходе него была поднята тема северного завоза. То есть, доставки продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и регионы, которых зима на несколько месяцев отрезает от большой земли.
«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас», — сказал Путин.
В ходе того же совещания затрагивались и другие серьезные вопросы. В том числе касающиеся семей бойцов специальной военной операции. Владимир Путин попросил предоставить доклад о том, как обеспечивается получение образования вдовами погибших участников СВО.