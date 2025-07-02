Владимир Путин на фоне холодного лета пошутил о скором приближении зимы

Как известно, заседание российского лидера с членами правительства РФ состоялось в среду, 2 июля. И в ходе него была поднята тема северного завоза. То есть, доставки продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и регионы, которых зима на несколько месяцев отрезает от большой земли.