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Путин пошутил о скором приближении зимы из-за промозглого лета

Президент РФ отметил, что о северном завозе уже пора говорить.

Источник: Аргументы и факты

На совещании с правительством, обсуждая вопросы снабжения северных территорий, президент России Владимир Путин иронично высказался о текущей летней погоде, упомянув приближение зимы.

«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас», — сказал российский лидер.

Северный завоз — это процесс обеспечения отдаленных поселений и регионов, включая арктические зоны, продовольствием, лекарствами и топливом, поскольку в зимний период они оказываются изолированными от основной территории страны на длительное время.