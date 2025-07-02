Путин пошутил о скором приближении зимы из-за промозглого лета

На совещании с правительством, обсуждая вопросы снабжения северных территорий, президент России Владимир Путин иронично высказался о текущей летней погоде, упомянув приближение зимы.
«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас», — сказал российский лидер.
Северный завоз — это процесс обеспечения отдаленных поселений и регионов, включая арктические зоны, продовольствием, лекарствами и топливом, поскольку в зимний период они оказываются изолированными от основной территории страны на длительное время.