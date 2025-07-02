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ООН обеспокоена приостановкой Ираном сотрудничества с МАГАТЭ

«Мы видели официальное решение, и оно, очевидно, вызывает беспокойство. Я полагаю, что Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] был крайне последователен в своих призывах к Ирану о сотрудничестве с МАГАТЭ», — сказал он.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение властей Ирана приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вызывает беспокойство. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, информирует ТАСС.

«Мы видели официальное решение, и оно, очевидно, вызывает беспокойство. Я полагаю, что Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] был крайне последователен в своих призывах к Ирану о сотрудничестве с МАГАТЭ», — сказал он.

Дюжаррик также добавил, что пока не располагает информацией о том, направил ли Иран официальное уведомление в ООН о своем решении.

В среду, 2 июля, президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ. С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению. -0-

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