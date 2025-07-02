ООН обеспокоена приостановкой Ираном сотрудничества с МАГАТЭ

«Мы видели официальное решение, и оно, очевидно, вызывает беспокойство. Я полагаю, что Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] был крайне последователен в своих призывах к Ирану о сотрудничестве с МАГАТЭ», — сказал он.