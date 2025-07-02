Рютте: Киев не сможет обойтись без военной помощи стран Запада

«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, что она может получить, что касается боеприпасов и систем ПВО», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя данные о приостановке поставок Соединенными Штатами некоторых видов вооружений Киеву.