Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: Киев не сможет обойтись без военной помощи стран Запада

Госсекретарь США прокомментировал сообщения о приостановке поставок Вашингтоном Киеву ряда вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Украина не сможет в ближайшем будущем обойтись без поставок западных вооружений, в частности, боеприпасов и систем ПВО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, что она может получить, что касается боеприпасов и систем ПВО», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя данные о приостановке поставок Соединенными Штатами некоторых видов вооружений Киеву.

«Я понимаю, что США следует позаботиться о своих запасах вооружений», — добавил он.

Ранее WP писало, что пауза в поставках оружия из США застала чиновников Украины врасплох. В Киеве отказались комментировать ситуацию, сообщили журналисты.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше