Рютте: Киев не сможет обойтись без военной помощи стран Запада

Украина не сможет в ближайшем будущем обойтись без поставок западных вооружений, в частности, боеприпасов и систем ПВО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, что она может получить, что касается боеприпасов и систем ПВО», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя данные о приостановке поставок Соединенными Штатами некоторых видов вооружений Киеву.
«Я понимаю, что США следует позаботиться о своих запасах вооружений», — добавил он.
Ранее WP писало, что пауза в поставках оружия из США застала чиновников Украины врасплох. В Киеве отказались комментировать ситуацию, сообщили журналисты.