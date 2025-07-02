Депутат Рады Бобровская: Украина перестала быть приоритетом для США

Вашингтон исключил Украину из своих внешнеполитических приоритетов, заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская, комментируя паузу США в поставках военной помощи Киеву.
«Украина больше не приоритет, она больше не в центре внешней политики США По крайней мере, (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп очень честен в этом с украинцами», — сказала она.
Парламентарий также отметила, что на сегодня «большой проблемой» для Украины является то, что боеприпасы для ПВО Patriot подходят к концу.
Напомним, издание Politico сообщило, что США временно остановили отправку Киеву зенитных ракет и некоторых высокоточных боеприпасов. Решение связано с опасениями Пентагона, что собственные запасы вооружений в США достигли критически низкого уровня.
Источники рассказал, что чиновники из Европейского союза оказались ошеломлены решением Белого дома приостановить помощь Украине. Ряд европейских политиков при этом надеется, что США смягчат свою позицию.