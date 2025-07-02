Пехотой Германии будет командовать интернет-звезда по прозвищу «генерал-YouTube»: что происходит

Как отмечает издание, Фрейдинг уже давно считается настоящей интернет-звездой. Он прославился после того, как поучаствовал в видеосериале ВС Германии. В рамках роликов Фрейдинг объяснял конфликт на Украине. Правда, итог получился сомнительный — вместо веры в его слова зрители дали ему прозвище «Генерал-YouTube».