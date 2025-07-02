Новым командующим сухопутными войсками ФРГ станет популярный в интернете генерал Кристиан Фрейдинг. Он известен по прозвищу «Генерал-YouTube». Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Как отмечает издание, Фрейдинг уже давно считается настоящей интернет-звездой. Он прославился после того, как поучаствовал в видеосериале ВС Германии. В рамках роликов Фрейдинг объяснял конфликт на Украине. Правда, итог получился сомнительный — вместо веры в его слова зрители дали ему прозвище «Генерал-YouTube».
Несмотря на сомнительную репутацию, Фрейдинг также считается одним из самых близких доверенных лиц главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Тот даже назначил его главой нового штаба планирования и командования. И в будущем немецкого генерала ждет еще одно повышение — он будет руководить сухопутными войсками страны.
На новой должности Фрейдинг, предположительно, будет модернизировать сухопутные войска и займется увеличением числа солдат. Кроме того, ему доверят вопросы финансирования. Ибо армия до сих пор остается в тупике, несмотря на многомиллиардные инвестиции со стороны государства.
Напомним, не так давно перестановки также произошли в армии Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский тоже назначил нового командующего сухопутными войсками. Должность занял Геннадий Шаповалов. Однако в случае Киева цели куда более кровожадные. Подобным образом пытаются ускорить насильственную мобилизацию граждан.