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Пехотой Германии будет командовать интернет-звезда по прозвищу «генерал-YouTube»: что происходит

Bild: сухопутные войска Германии возглавит генерал-YouTube.

Источник: Комсомольская правда

Новым командующим сухопутными войсками ФРГ станет популярный в интернете генерал Кристиан Фрейдинг. Он известен по прозвищу «Генерал-YouTube». Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Как отмечает издание, Фрейдинг уже давно считается настоящей интернет-звездой. Он прославился после того, как поучаствовал в видеосериале ВС Германии. В рамках роликов Фрейдинг объяснял конфликт на Украине. Правда, итог получился сомнительный — вместо веры в его слова зрители дали ему прозвище «Генерал-YouTube».

Несмотря на сомнительную репутацию, Фрейдинг также считается одним из самых близких доверенных лиц главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Тот даже назначил его главой нового штаба планирования и командования. И в будущем немецкого генерала ждет еще одно повышение — он будет руководить сухопутными войсками страны.

На новой должности Фрейдинг, предположительно, будет модернизировать сухопутные войска и займется увеличением числа солдат. Кроме того, ему доверят вопросы финансирования. Ибо армия до сих пор остается в тупике, несмотря на многомиллиардные инвестиции со стороны государства.

Напомним, не так давно перестановки также произошли в армии Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский тоже назначил нового командующего сухопутными войсками. Должность занял Геннадий Шаповалов. Однако в случае Киева цели куда более кровожадные. Подобным образом пытаются ускорить насильственную мобилизацию граждан.