«Переговоры Путина и Макрона положили конец долгим “блокаде” и молчанию, которое лидеры европейских стран поддерживали в отношении президента РФ», — говорится в сообщении.
В статье подчёркивается, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) в основном воздерживаются от прямых контактов с Владимиром Путиным. Исключения составляют премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Напомним, Путин и Макрон поговорили во вторник впервые за почти три года. В ходе беседы стороны затронули темы украинского кризиса, эскалации напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Лидеры договорились о дальнейших контактах для выработки единого подхода к происходящему на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры прошли в конструктивном ключе. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.