«Конец блокаде»: В Испании оценили итоги разговора Макрона и Путина

Напомним, Путин и Макрон поговорили во вторник впервые за почти три года. В ходе беседы стороны затронули темы украинского кризиса, эскалации напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Лидеры договорились о дальнейших контактах для выработки единого подхода к происходящему на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры прошли в конструктивном ключе. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.