ЦРУ признало нарушения в отчете по России и американским выборам в 2016 году

ЦРУ признало, что оценка американской разведки по России и выборам в США в 2016 году была составлена с рядом процедурных нарушений. Об этом говорится в отчете ведомства.
Кроме того, в разведке признали, что такого рода оценка могла быть политически мотивированной.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что ЦРУ подготовило секретный доклад, в котором, в частности, обвинило Россию во вмешательстве в ход президентских выборов, состоявшихся в стране 8 ноября. По данным спецслужбы, Москва якобы стремилась помочь победить кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.
Источники The Washington Post сообщили, что ЦРУ установило ряд лиц, якобы связанных с российским правительством, которые передали сайту WikiLeaks тысячи писем со взломанного сервера Демократической партии, в том числе письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. По мнению Вашингтона, эти лица имели цель укрепить позиции Трампа.