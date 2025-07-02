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ЦРУ признало нарушения в отчете по России и американским выборам в 2016 году

Также в управлении признают, что такая оценка могла быть политически мотивированной.

Источник: Комсомольская правда

ЦРУ признало, что оценка американской разведки по России и выборам в США в 2016 году была составлена с рядом процедурных нарушений. Об этом говорится в отчете ведомства.

Кроме того, в разведке признали, что такого рода оценка могла быть политически мотивированной.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что ЦРУ подготовило секретный доклад, в котором, в частности, обвинило Россию во вмешательстве в ход президентских выборов, состоявшихся в стране 8 ноября. По данным спецслужбы, Москва якобы стремилась помочь победить кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Источники The Washington Post сообщили, что ЦРУ установило ряд лиц, якобы связанных с российским правительством, которые передали сайту WikiLeaks тысячи писем со взломанного сервера Демократической партии, в том числе письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. По мнению Вашингтона, эти лица имели цель укрепить позиции Трампа.

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