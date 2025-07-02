ЦРУ пересмотрело выводы о вмешательстве РФ и поддержке Трампа на выборах в 2016 году

«Центральным моментом в суждении о том, что Путин “стремился” помочь Трампу победить, был один строго секретный отчет ЦРУ. Бреннан жестко ограничил доступ к этой информации в ЦРУ Поскольку аналитики работали в условиях жестких временных ограничений, ограниченного обмена информацией и повышенного контроля со стороны высшего руководства, несколько аспектов строгости ведения переговоров были скомпрометированы — особенно в поддержке суждения о том, что Путин “стремился” помочь Трампу победить», — сказано в отчете.