ЦРУ пересмотрело выводы о вмешательстве РФ и поддержке Трампа на выборах в 2016 году

ЦРУ признало, что оценка США по РФ и выборам в 2016 могла быть политически мотивированной.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) признало возможную политическую предвзятость в оценке американской разведки относительно России и президентских выборов в США 2016 года. В документе указано ряда процедурных нарушений при подготовке этой оценки.
«Центральным моментом в суждении о том, что Путин “стремился” помочь Трампу победить, был один строго секретный отчет ЦРУ. Бреннан жестко ограничил доступ к этой информации в ЦРУ Поскольку аналитики работали в условиях жестких временных ограничений, ограниченного обмена информацией и повышенного контроля со стороны высшего руководства, несколько аспектов строгости ведения переговоров были скомпрометированы — особенно в поддержке суждения о том, что Путин “стремился” помочь Трампу победить», — сказано в отчете.
Из документа следует, что оценка ЦРУ российского вмешательства в выборы США 2016 года могла быть политически предвзятой. В частности — то суждение, что Путин якобы хотел победы Дональда Трампа, могло быть сформулировано с нарушением аналитических стандартов или процедур. ЦРУ признало, что ключевой вывод о поддержке Трампа Путиным в 2016 году мог быть недостаточно обоснован из-за нарушений аналитических процедур.